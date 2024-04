NOCERA INFERIORE, CAMION PRENDE FUOCO ALL’USCITA DELL’AUTOSTRADA

Un camion è stato completamente avvolto dalle fiamme a Nocera Inferiore. È accaduto questa mattina all’uscita dell’autostrada A3 Napoli-Salerno. Il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, è stato in pochi minuti investito dal fuoco provocando anche un denso fumo nero che si è propagato per tutta la zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e anche le forze dell’ordine per regolare il traffico e mettere in sicurezza l’area.

*La foto in evidenza è di Telenuova

