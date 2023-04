NOCERA INFERIORE, I VIGILI DEL FUOCO SALVANO UN CANE/VIDEO

Cane cade in un canale di scolo: salvato dai vigili del fuoco. E’ accaduto a Nocera Superiore. L’allarme è stato lanciato in mattina da alcuni cittadini che hanno notato la presenza dell’animale in difficoltà, in un punto impervio. Hanno così allertato il garante per i diritti degli animali di Nocera Superiore, Annalisa Carleo, la quale ha chiesto l’intervento di Asl e vigili del fuoco. Il cocker era finito in un canale di scolo che dalla montagna della zona Pareti va verso il torrente Cavaiola.

I vigili del fuoco lo hanno messo in salvo scendendo nel canale. Sul posto sono intervenuti, oltre alla garante Carleo, anche il dottor Massimiliano Mercede, dirigente del servizio veterinario Asl ed Eugenio Iennaco della guardia zoofila. Il cane non ha alcun microchip, dunque non è censito. Ma è probabile che appartenga a qualcuno che vive in zona in quanto già mesi fa fu ritrovato sempre nello stesso canale, anche se in quel caso non era in un punto impervio.

