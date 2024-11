NOCERA INFERIORE, LADRI IN AZIONE IN VIA CITARELLI

I ladri sono tornati in azione a Nocera Inferiore. Stavolta è stato preso di mira – come riporta il sito web salernotoday.it – un negozio di tabacchi in via Citarella.

La scorsa notte, dopo aver forzato l’ingresso e danneggiato una serie di lucchetti, la banda avrebbe portati via denaro contante e merce.

Il bottino si aggira sulle diverse migliaia di euro. In corso le indagini da parte dei carabinieri del reparto territoriale per risalire all’identità degli autori del furto.

