NOCERA INFERIORE, MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA: SEQUESTRATI 37 CHILI DI HASHISH E MEZZO CHILO DI COCAINA

Un’operazione antidroga coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore ha portato all’arresto di un uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Polizia e Guardia di Finanza, con il supporto delle unità cinofile, hanno effettuato un blitz nel terreno situato sul retro dell’abitazione dell’indagato. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti oltre 37 chili di hashish, già confezionati in panetti, e più di mezzo chilo di cocaina. Gli agenti della Squadra Mobile e i finanzieri di Salerno hanno arrestato l’uomo, inizialmente trasferito nel carcere di Salerno e successivamente posto agli arresti domiciliari fuori regione. Il valore complessivo della droga sequestrata è stimato in circa 250 mila euro.
Related Posts
PALINURO, MARESCIALLO DEI CARABINIERI MUORE DURANTE UN IMMERSIONE NELLA GROTTA AZZURRA
Un maresciallo dei carabinieri, napoletano, 49 anni, Ugo Scotti comandante di una stazione di Latina…
SINDACI SOTTO TIRONELL’AGRO NOCERINO, BOMBA SOTTO LA CASA DI PAOLA LANZARA A CASTEL SAN GIORGIO
About Author admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta…
UNA ROM DI AGROPOLI DEL CLAN MAROTTA ARRESTATA PER UN FURTO IN UNA GIOIELLERIA
I fatti sono accaduti a fine gennaio. A finire in carcere è Silvana Marotta esponente…