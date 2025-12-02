NOCERA INFERIORE, MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA: SEQUESTRATI 37 CHILI DI HASHISH E MEZZO CHILO DI COCAINA

Un’operazione antidroga coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore ha portato all’arresto di un uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Polizia e Guardia di Finanza, con il supporto delle unità cinofile, hanno effettuato un blitz nel terreno situato sul retro dell’abitazione dell’indagato. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti oltre 37 chili di hashish, già confezionati in panetti, e più di mezzo chilo di cocaina. Gli agenti della Squadra Mobile e i finanzieri di Salerno hanno arrestato l’uomo, inizialmente trasferito nel carcere di Salerno e successivamente posto agli arresti domiciliari fuori regione. Il valore complessivo della droga sequestrata è stimato in circa 250 mila euro.

