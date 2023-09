Arresto per spaccio a Nocera Inferiore. Nella giornata di ieri agenti della Polizia diStato, impegnati in un servizio di #controllo del territorio per il contrasto della vendita al dettaglio di sostanze #stupefacenti, hanno arrestato un 25enne. Il giovane era in possesso di 40 gr di #cannabis e di una somma pari a circa 700 euro.

