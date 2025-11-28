29 Novembre 2025

NOCERA SUPERIORE, 29ENNE SOTTO MISURA CAUTELARE PER MALTRATTAMENTI ALLA MOGLIE

admin 28 Novembre 2025

I carabinieri della stazione di Nocera Superiore hanno eseguito, nella giornata del 25 novembre, un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo di 29 anni del posto, indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della locale Procura, dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e il contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

 

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la misura restrittiva scaturisce dalle indagini sulle condotte dell’uomo nei confronti della moglie.

 

All’indagato vengono infatti contestati episodi di maltrattamenti che, secondo l’accusa, sarebbero stati perpetrati in diverse circostanze ai danni della coniuge, rendendo necessario l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per tutelare la vittima. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.

