NOCERA SUPERIORE, SI RIBALTA UN TRATTORE MUORE LUIGI LAMBIASE DI 40 ANNI

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera è intervenuta su richiesta dei Carabinieri, per soccorso una persona a seguito del ribaltamento di un trattore. Per cause da accertare è rimasto vittima un uomo di 40 anni residente a Nocera Superiore. Sul posto anche il 118. La vittima è Luigi Lambiase, stava guidando un piccolo trattore in un terreno vicino alla sua abitazione alla Starza a Nocera Superiore.

Potrebbe essere stato un malore a provocare l’incidente che questa mattina a Nocera Superiore ha provocato la morte di Luigi Lambiase. Il 37enne è rimasto schiacciato dal piccolo escavatore che stava guidando in un terreno vicino alla sua abitazione in via Santa Maria delle Grazie, in zona Starza. Sarà l’autopsia a stabilirlo e che sarà effettuata mercoledì prossimo. Lo ha deciso la Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’altra ipotesi è che il mezzo sia finito in una cunetta ribaltandosi e provocando la morte del conducente.

Lambiase aveva deciso di pulire il terreno dalla vegetazione incolta. Sembra che ad accorgersi dell’incidente sia stata la moglie, Fortuna Petti. Inutili i tentativi del personale sanitario del 118. Quando è arrivata l’ambulanza l’uomo era già deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione dipendente dal Reparto territoriale di Nocera Inferiore guidato dal comandante Gianfranco Albanese. La vittima gestiva una piccola impresa edile a gestione familiare. Lascia la moglie e tre bambini, due maschietti ed una bambina.

