NOCERA SUPERIORE, TRAGICO INCIDENTE MORTO UN 55 ENNE

Un tragico incidente stradale si è verificato poco dopo le 16 in via Iroma, a Nocera Superiore, quando un uomo di 55 anni ha perso il controllo della sua vettura, schiantandosi contro un muro. Il violento impatto ha causato il suo incastramento all’interno dell’abitacolo, con conseguenti gravi ferite alla testa.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore è stato necessario per estrarre l’uomo, utilizzando un divaricatore idraulico per mettere in sicurezza il veicolo e aprire la portiera. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso e il trasporto in ospedale, il 55enne è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. Le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause dell’incidente.

