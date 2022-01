Oltre ai fatti di Agropoli con un razz che ha rovocato ‘incendio di un appartamento in via Matilde Serao(clicca qui) non sono mancati gli incidenti provicati dai botti di inizio anno.

SALERNO CAPOLUOGO

Maxi lavoro per gli operatori di Salerno Pulita che, passate alcune ore dalla mezzanotte si sono riversati subito per le strade della città per raccogliere spazzatura e residui dei petardi esplosi per il capodanno e lasciati a ridosso di marciapiedi e piazze. Proprio durante la rimozione di quello che restava di alcuni botti ha preso fuoco un furgoncino di Salerno Pulita(Foto), a causare le fiamme un petardo esploso tardivamente. Immediato l’intervento dei caschi rossi che ha consentito in breve tempo di domare il rogo. Nessuno dei lavoratori è rimasto ferito.



Notte di paura e follia al Rione Laspro di Salerno dove alla mezzanotte un ordigno di straordinaria potenza è stato fatto esplodere nei pressi dell’ingresso del parco del seminario di via Laspro. Distrutta un auto, altre due danneggiate, in frantumi decine di vetri di finestre. La potenza della deflagrazione ha divelto parte del marciapiede.Alcune delle mattonelle sono state scagliate come proiettili raggiungendo anche i piani superiori dei palazzi vicini. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Si stanno acquisendo le immagine di alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Alcuni testimoni hanno parlato di un giovane che dopo aver acceso l’ordigno sarebbe scappato per le scale che costeggiano il parco del seminario.

Serata impegnativa per i Vigili del Fuoco di Salerno nella notte di Capodanno chiamati ad intervenire in più occasioni per alcuni incendi scaturiti dall’esplosione dei botti. L’intervento più significativo, come già ampiamente documentato sulle nostre pagine, è stato quello relativo alle fiamme che si sono sviluppate in un appartamento posto all’ultimo piano di Via Cassese dove una tenda ha preso fuoco generando un incendio che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.

Altri interventi dei caschi rossi in nottata in Via Valerio Laspro dove in seguito alla deflagrazione di un grosso petardo fatto esplodere nei pressi dell’ingresso del parco del seminario almeno cinque veicoli sono stati danneggiati mandando in frantumi decine di vetri di finestre. La potenza dello scoppio ha finanche divelto parte del marciapiede.

IN PROVINCIA E REGIONE

Sono tre i feriti registrati al momento nella provincia di Salerno per la notte di Capodanno. L’incidente più grave è però avvenuto in provincia di Napoli, dove un uomo di 47 anni, originario di Carbonara di Nola, ha perso un occhio. Il ferito è stato trasportato prima nell’ospedale di Sarno, nel Salernitano, e poi in quello di Nocera Inferiore dove è stato ricoverato.

Sempre a Sarno sono state soccorse due persone: si tratta di un giovane che ha riportato una prognosi di dieci giorni per le ustioni dovute all’esplosione di un petardo e un bambino di 21 mesi che è stato medicato per una lieve ustione provocata da una stellina di Natale, riportando una prognosi di sette giorni. Il bilancio dei feriti è in linea con l’anno scorso, quando si registrarono due feriti nel Salernitano.