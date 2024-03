NOTTE DI FUOCO FURTI A EBOLI E CAMPAGNA

Cinque malviventi hanno fatto irruzione nel cuore della notte nel bar tabacchi dell’Hotel Mary di Campagna, in provincia di Salerno: tutti vestiti di nero e a volto coperto, si sono immediatamente diretti verso il custode e lo hanno immobilizzato per evitare che desse l’allarme e hanno poi scassinato la cassaforte nel quale erano custodite le sigarette; il bilancio è di 72mila euro, tra refurtiva e danni. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di sicurezza per risalire ai banditi

Furto nel supermercato Decò di Eboli: ladri portano via il bottino di circa 3mila euro in contanti dalle casse. Lo riporta InfoCilento. Secondo le prime informazioni, ad entrare in azione è la banda dell’Audi A6.

Eboli, furto nel supermercato Decò

I ladri, con tute nere e passamontagna integrali per rendere difficile l’identificazione, sono entrati in azione nel supermercato da poco inaugurato della Decò di via Serracapilli. Rapinatori, come accaduto in altri colpi recenti, indossavano tute nere e passamontagna integrali, rendendo difficile la loro identificazione. Le loro sagome, però, potrebbero fornire agli investigatori qualche indizio utile.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...