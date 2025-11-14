14 Novembre 2025

NOTTE DI PAURA SUL VESUVIO: REGISTRATA SCOSSA DI MAGNITUDO 2.3

admin 14 Novembre 2025

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata la notte tra giovedì e venerdì 14 novembre, intorno alle 4.31, dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Il sisma – riporta anche Fanpage.it – ha avuto epicentro tra Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio, a una profondità stimata di circa 2 chilometri, ed è stato nettamente avvertito dai residenti dei comuni vesuviani e della zona orientale di Napoli.

La scossa si è verificata a circa 5 chilometri da Portici e a 6 chilometri da Torre del Greco ed Ercolano, ed è stata percepita anche in alcuni comuni della provincia di Salerno, tra cui Scafati.

 

