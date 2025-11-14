NOTTE DI PAURA SUL VESUVIO: REGISTRATA SCOSSA DI MAGNITUDO 2.3

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata la notte tra giovedì e venerdì 14 novembre, intorno alle 4.31, dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Il sisma – riporta anche Fanpage.it – ha avuto epicentro tra Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio, a una profondità stimata di circa 2 chilometri, ed è stato nettamente avvertito dai residenti dei comuni vesuviani e della zona orientale di Napoli.

La scossa si è verificata a circa 5 chilometri da Portici e a 6 chilometri da Torre del Greco ed Ercolano, ed è stata percepita anche in alcuni comuni della provincia di Salerno, tra cui Scafati.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...