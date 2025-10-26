NUOVO DISTACCO DI ROCCIA SULLA SS163 AMALFITANA: SENSO UNICO ALTERNATO A CETARA

Ancora paura lungo la SS163 Amalfitana, dove un nuovo distacco di roccia ha interessato un tratto del territorio di Cetara, costringendo l’Anas a istituire un senso unico alternato. Le forti piogge cadute nella notte hanno provocato il cedimento di una parte della parete rocciosa, già segnalata come instabile, facendo precipitare pietre e detriti sull’asfalto. Sul posto è intervenuto il sindaco Fortunato Della Monica, che insieme ai tecnici comunali e ai responsabili Anas ha disposto un restringimento della carreggiata con l’installazione di new jersey e di un impianto semaforico, così da evitare la chiusura totale della strada.

«Mi sono recato immediatamente sul posto – ha dichiarato Della Monica – e, dopo le verifiche, abbiamo deciso di istituire il senso unico alternato per non bloccare la circolazione. La parete interessata non è protetta da reti di contenimento e si trova accanto a quella già colpita da una frana lo scorso settembre».

Il Comune ha già avviato la procedura di somma urgenza per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza, con l’obiettivo di ripristinare al più presto il doppio senso di marcia su una delle strade più spettacolari – ma anche più fragili – d’Italia.

