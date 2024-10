OGLIASTRO MARINA, DONNA SCOMPARSA SI CERCA ANCHE IN MARE

Castellabate, nella frazione di Ogliastro Marina, una donna tedesca residente nel borgo da anni è scomparsa dalle 16:00 di ieri, facendo scattare un’ampia operazione di ricerca.

Il marito ha denunciato la scomparsa, e l’ultima immagine della 50enne è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza vicino casa. Le ricerche si svolgono sia via terra con volontari, sia via mare con la Guardia Costiera. La donna ha lasciato a casa il telefono e gli effetti personali, aumentando il mistero. La comunità è in apprensione, mentre le indagini proseguono.

