OLEVANO SUL TUSCIANO, A PROVOCARE LA MORTE DEL PENSIONATO GIOVANNI BRUNO UN DROGATO

E’ un drogato il 38enne di Bellizzi che era alla guida della Lancia Ypsilon, una delle due auto coinvolte nell’incidente avvenuto tra Olevano sul Tusciano e Battipaglia dove ha perso la vita Giovanni Bruno, un autista di 79 anni in pensione. La ricostruzione dei vigili urbani di Olevano, guidati dal comandante Bruno Caiazzo, l’auto del 38enne procedeva in direzione Olevano a velocità sostenuta. In una curva, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con una Fiat 500, alla cui guida si trovava il figlio 47enne della vittima, carabiniere in servizio a Vercelli.

L’impatto è stato devastante. La Fiat 500 è finita contro il muro perimetrale di un’abitazione, causando lesioni al 47enne, per cui i medici hanno emesso una prognosi di 30 giorni. Anche il passeggero della Ypsilon, un 47enne di Battipaglia, è rimasto coinvolto nell’incidente, ma le sue condizioni non sono state rese note. Le investigazioni, coordinate dal pm Bianca Rinaldi, proseguono per chiarire ulteriori dettagli. Nella giornata di oggi, il medico legale Giuseppe Consalvo eseguirà l’autopsia sul corpo del pensionato. I risultati potrebbero fornire ulteriori elementi utili all’inchiesta.

L’accaduto ha destato grande commozione a Santa Lucia di Salitto, frazione di Olevano dove Giovanni Bruno risiedeva. I funerali, previsti per domani, richiameranno numerosi cittadini, pronti a stringersi attorno alla moglie Eva Rosaria e ai figli Antonio, Pietro, Luisa e Immacolata.

L’incidente riporta l’attenzione su via Festola, già teatro di gravi sinistri. Lo scorso settembre, nella stessa curva, perse la vita il giovane Davide Iannone. Residenti e amministratori locali chiedono interventi urgenti per migliorare la sicurezza del tratto, teatro di frequenti tragedie.

La vicenda del 38enne di Bellizzi solleva interrogativi anche sul tema della guida sotto l’effetto di sostanze. La Procura valuterà se procedere anche per lesioni personali nei confronti del figlio della vittima. Intanto, il dolore per la perdita di Giovanni Bruno si mescola alla richiesta di giustizia e prevenzione.

