OLEVANO SUL TUSCIANO, LA TRAGEDIA DI DAVIDE IANNONE HA SCOLVOLTO TUTTI

Sconcerto e dolore per la morte di Davide Iannone a Olevano sul Tusciano dove il giovane era molto conosciuto. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente nel quale ha perso la vita il 27enne lungo la strada provinciale 29 tra Olevano e Battipaglia. Alla guida della sua auto, Iannone si è scontrato con un altro mezzo, nel sinistro è rimasto coinvolto anche un furgoncino. Ferita una ragazza di 23 anni ma non in gravi condizioni.

L’impatto, molto violento, è avvenuto intorno all’1 del mattino in via Festola, la strada provinciale 29, che collega il centro della cittadina con Battipaglia; sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Battipaglia della Polizia di Stato, i sanitari e i Vigili del Fuoco di Giffoni. La ricostruzione è per il momento al vaglio ma si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra le prime due automobili, la terza sarebbe arrivata subito dopo e il conducente non sarebbe riuscito ad evitare le prime due.

Iannone, residente ad Olevano, si trovava da solo a bordo della sua Ford Fiesta e stava viaggiando verso il centro abitato, mentre gli altri due veicoli in direzione di Battipaglia. Nell’impatto il ragazzo sarebbe morto sul colpo. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere il corpo e per salvare la ragazza di Agropoli, che era in un altro veicolo e che è stata affidata alle cure del personale sanitario.

