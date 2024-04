OLEVANO SUL TUSCIANO, OPERAIO CADE DALL’IMPALCATURA APERTA UN’INCHIESTA

Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. E’ accaduto in un cantiere aperto a Olevano sul Tusciano. L’uomo è precipitato venerdì scorso da uno dei ponteggi montati dove stava lavorando per eseguire delle opere. Un tragico volo giù dall’impalcatura.

Trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Salerno, è stato visitato dai sanitari che hanno riscontrato fratture multiple su diverse parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia per avviare le indagini sull’incidente sul luogo di lavoro.La Procura della Repubblica di Salerno ha disposto l’intervento dello Spsal, il servizio dell’Asl Salerno specializzato nelle indagini per gli incidenti in ambito lavorativo.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...