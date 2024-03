OLIVETO CITRA, MUORE MENTRE RACCOGLIE LA LEGNA

Un uomo di 44 anni, residente ad Oliveto Citra ma originario di Calabritto (Avellino), è stato trovato morto: secondo le prime informazioni, la vittima è stata stroncata da un malore improvviso mentre raccoglieva la legna in località Piano Canale nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 3 marzo.

Uomo morto ad Oliveto Citra: stroncato da un malore mentre raccoglieva legna

Il 44enne, nel tardo pomeriggio di ieri domenica 3 marzo, si era recato in montagna a Piano Canale per raccogliere la legna ma, a causa di un malore improvviso, si è accasciato al suolo perdendo la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le guardie ambientali zoofile che hanno allertato i sanitari. Nonostante i tentativi di rianimazione, è stato possibile solo constatare il decesso dell’uomo residente ad Oliveto Citra ma originario di Calabritto, in provincia di

