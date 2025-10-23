OMICIDIO VASSALLO, LA CASSAZIONE CONFERMA I GRAVI INDIZI: LA VERITÀ SI AVVICINA

La sentenza della Corte di Cassazione segna un nuovo passo avanti nel cammino verso la verità sull’omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica, ucciso il 5 settembre 2010.

La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli avvocati difensori di Lazzaro Cioffi e Giovanni Cipriano, confermando la presenza di gravi indizi di colpevolezza a loro carico. Le misure cautelari sono state annullate soltanto per un vizio di forma — e non per motivi di merito — con rinvio al Tribunale del Riesame per un nuovo esame complessivo delle prove raccolte.

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha accolto la decisione con soddisfazione e senso di responsabilità, sottolineando come la Cassazione abbia confermato la solidità dell’impianto accusatorio.

“La Cassazione ha rigettato i ricorsi di due imputati nell’omicidio di nostro fratello Angelo, Lazzaro Cioffi e Giuseppe Cipriano, ribadendo che ci sono gravi indizi”, ha dichiarato Dario Vassallo, presidente della Fondazione. “In questi mesi si è creata molta enfasi attorno al giudizio della Cassazione, ma i fatti parlano chiaro: sono contenuti nelle oltre 80.000 pagine dell’indagine condotta dalla Procura Antimafia di Salerno.

Nessuno le ha lette per intero, nemmeno i giornalisti. Noi, invece, siamo tranquilli perché conosciamo il valore e la serietà di chi ha condotto le indagini: la dottoressa Rosa Volpe, il dottor Marco Colamonici e il dottor Giuseppe Borrelli. Li abbiamo incontrati tante volte, e mai abbiamo avuto il minimo dubbio sul loro operato. Pensate davvero che queste persone metterebbero a rischio il loro modo di rappresentare lo Stato? Non avete capito nulla.”

Sulla stessa linea il fratello Massimo Vassallo, vicepresidente della Fondazione, che ha aggiunto:

“Nonostante un processo in corso ad Acciaroli, i soliti pochi continuano a diffondere notizie false, come accade ormai da quindici anni.

La verità sull’uccisione di Angelo si trova a cento metri dal punto in cui era seduto la sera del 5 settembre 2010, alle 21:07. Forse non è ancora chiaro a tutti il reato di cui si parla: depistaggio.

Ringraziamo la magistratura e le forze dell’ordine per la tenacia e la competenza con cui stanno portando avanti questa indagine complessa. Lo Stato, ancora una volta, ha dimostrato di essere Stato.”

La Fondazione ribadisce il proprio impegno per la giustizia e la legalità, e rinnova la fiducia nella magistratura e nelle istituzioni che da anni lavorano per fare piena luce sull’assassinio del sindaco di Pollica.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...