OMICIDIO VASSALLO LA PROCURA CHIUDE L’INCHIESTA

Procura di Salerno chiude formalmente l’inchiesta sull’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In quattro rischiano il processo. Si tratta del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, dell’ex militare dell’Arma Lazzaro Cioffi, dell’imprenditore cilentano Giuseppe Cipriano e dell’ ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso. Con lo stesso avviso di chiusura indagini sono state formalizzate accuse nei confronti di Domenico, Giovanni e Federico Palladino, tre imprenditori che non rispondono di omicidio ma di droga insieme a Giovanni Cafiero.

Secondo gli inquirenti, l’omicidio sarebbe stato motivato dalla volontà di mettere a tacere Vassallo, il quale aveva scoperto un traffico di cocaina lungo la costa cilentana ed in particolare nel porto di Acciaroli. L’ex primo cittadino sarebbe stato ucciso dopo aver confidato quanto sapeva sulla vicenda all’ex procuratore capo di Vallo della Lucania, Alfredo Greco, ma prima di poter formalizzare la sua denuncia ad un carabiniere di fiducia dello stesso Greco. Sempre in base alle accuse, Cagnazzo si sarebbe speso in una attività di depistaggio delle indagini organizzata già prima che Vassallo venisse ammazzato. All’appello manca però l’esecutore materiale: a nessuno degli indagati è contestato di aver materialmente sparato alla vittima. Ora la difesa ha venti giorni di tempo per presentare memorie, chiedere interrogatori o indicare supplementi di indagine.

