OMICIDIO VASSALLO SI TORNA AL RIESAME

Ennesimo colpo di scena nell’inchiesta sull’omicidio del sindaco-pescatore di Pollica Angelo Vassallo. Si torna davanti al giudice del Riesame, dopo il rinvio degli atti al tribunale di Salerno, a seguito di annullamento dell’ordinanza emessa nei confronti di quattro indagati, tra cui l’ufficiale dei carabinieri Fabio Cagnazzo e l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi.

A distanza di alcuni giorni, dopo la notifica dell’avviso di chiusura indagini, la Cassazione – come riporta il sito web tvoggisalerno.it – hanno accolto il ricorso presentato dal legale di Cagnazzo, l’avvocato Ilaria Criscuolo, e annullato con rinvio il provvedimento cautelare con il quale il gip del tribunale di Salerno e il tribunale del Riesame salernitano avevano disposto gli arresti in carcere per il colonnello, per l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi e per l’imprenditore Giuseppe Cipriano.

I quattro, secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, con l’ex pentito Romolo Ridosso, ricoprendo vari ruoli – ma non quello di esecutori materiali – avrebbero preso parte all’organizzazione dell’omicidio di Vassallo e poi anche al depistaggio delle indagini.

La decisione della Cassazione però non comporta la liberazione dell’ufficiale (e l’annullamento delle misure cautelari notificate anche agli altri indagati) che è detenuto nel carcere militare casertano di Santa Maria Capua Vetere.

“Soddisfazione” è stata espressa dall’avvocato Ilaria Criscuolo e dagli altri avvocati componenti il collegio difensivo degli indagati.

