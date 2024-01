OMIGNANO, INCENDIO IN ROSTICCERIA BAR TRE FERITI

Tre persone sono rimaste intossicate dall’incendio divampato in un bar rosticceria nel comune di Omignano. Uno di loro è in condizioni più serie e si trovano attualmente ricoverati, per intossicazione, all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

L’attività era aperta, con i clienti nel locale ed i titolari ed i dipendenti a lavoro. Improvvisamente nella cucina sono divampate le fiamme. A provocarle, probabilemnte, la fuoriuscita di olio bollente,dalle attrezzature utilizzate nella cucina. Il personale ha subito fatto scattare l’allarme. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania ed i Carabinieri del posto. Duro lavoro per i caschi rossi per domare le fiamme.Sono in corso gli accertamenti per verificare la natura del rogo.

