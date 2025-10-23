ONDATA DI TENTATE TRUFFE AGLI ANZIANI NEL VALLO DI DIANO, UNA DONNA CADE NELLA TRAPPOLA A POLLA

Nel Vallo di Diano è scattato un nuovo allarme per una serie di tentate truffe ai danni degli anziani. Dalla mattina di oggi numerose telefonate sospette hanno raggiunto le abitazioni di diverse persone, generando preoccupazione in tutto il comprensorio.

Il raggiro è riuscito a Polla, dove una donna di ottant’anni è stata ingannata da malviventi che, fingendosi conoscenti di un familiare in difficoltà economiche, sono riusciti a farsi consegnare circa mille euro in contanti e alcuni gioielli. A presentarsi alla porta dell’anziana è stato un uomo che si è spacciato per direttore delle poste, convincendola con un racconto costruito ad arte.

Subito dopo l’accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Polla, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Le forze dell’ordine stanno cercando di individuare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi segnalati nelle ultime ore in vari comuni del Vallo di Diano.

Fin dalle prime telefonate sospette, la polizia municipale di Sant’Arsenio aveva diffuso un avviso alla popolazione invitando alla massima prudenza. Le autorità locali raccomandano di non consegnare denaro o oggetti di valore a sconosciuti e di contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di chiamate o visite sospette.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...