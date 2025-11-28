28 Novembre 2025

ORDIGNO DAVANTI A UN CONDOMINIO A OGLIARA: EVACUATO L’EDIFICIO E INTERVENTO DEGLI ARTIFICIERI

admin 28 Novembre 2025

Mattinata di tensione a Ogliara, rione collinare di Salerno, dove un ordigno rudimentale è stato ritrovato davanti all’ingresso di un condominio. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, costringendo le forze dell’ordine a intervenire rapidamente e a disporre la temporanea evacuazione dell’edificio per tutelare i residenti. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi scientifici, e gli artificieri, chiamati in via precauzionale per mettere in sicurezza e rimuovere l’ordigno. L’area è stata isolata per diverse ore. Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno lavorando a tutto campo per chiarire la natura dell’ordigno e il possibile movente del gesto intimidatorio, che al momento resta avvolto nel mistero. Ogni pista è al vaglio per risalire agli autori del grave episodio.

