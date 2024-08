PADULA, RAGAZZINO VA IN PISCINA MA SI ACCASCIA E MUORE

Una giornata che doveva essere spensierata si è trasformata in tragedia a Padula, nel Vallo di Diano, noto per la Certosa di San Lorenzo. Vincenzo Fico, 13 anni, residente a Montesano sulla Marcellana, è deceduto mentre si trovava con gli amici nella piscina di un agriturismo in contrada Pantagnone. Il giovane è stato colto da un malore improvviso mentre era in acqua. Gli amici hanno subito lanciato l’allarme, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per Vincenzo non c’è stato nulla da fare.

I Carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dalla Procura di Lagonegro, hanno avviato le indagini e disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo per chiarire le cause del decesso. Intanto, entrambe le comunità di Padula e Montesano sulla Marcellana sono profondamente scosse. Il sindaco di Montesano, Giuseppe Rinaldi, ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, sottolineando il dolore profondo che ha colpito la comunità.

«Un dolore acuto squarcia il cuore della nostra comunità – ha dichiarato Rinaldi – Un pianto inconsolabile accompagna una madre, un padre, un fratello e tutti coloro che lo conoscevano. Vincenzo era un ragazzo buono, legato alla famiglia e alla sua comunità. Questo lutto ci colpisce profondamente».

La tragedia ha lasciato gli amici e i familiari di Vincenzo in uno stato di shock, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia del giovane in un dolore condiviso.

