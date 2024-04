PAESTUM, SEQUESTRATI SULLA SPIAGGIA 35 CHILI DI DROGA

I carabinieri della Compagnia di Agropoli, agl’ordini del cap. Giuseppe Colella, hanno effettuato un maxi sequestro di droga sulla costa di Capaccio Paestum. Si tratta, nello specifico, di quasi 35 chili di hashish, già suddivisi in panetti sigillati, richiusi in più scatole di cartone poste una nell’altra ed imballate con tanto di manico come fosse un baule, rinvenuto sulla spiaggia in località Varolato, nei pressi del Molo Sirena.

A segnalare la presenza del ‘pacco’ sospetto è stata una persona della zona, che l’ha notato sul litorale: sul posto si sono così fiondati i militari dell’Arma della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal lgt. Giuseppe D’Agostino, i quali hanno recuperato il grosso carico di droga proprio in riva al mare, forse perso tra le onde da qualche imbarcazione di trafficanti durante una traversata. Avvisato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata ai laboratori del Lass per le analisi di competenza. I carabinieri della Compagnia cilentana hanno eseguito un’attenta perlustrazione al fine di rinvenire elementi utili a decifrare la provenienza dell’ingente carico abbandonato, ma non è stato rilevato nulla

