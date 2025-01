PAGANESE, ARRIVA IL DASPO PER VENTI ULTRAS

Tentarono di aggredire i

tifosi ospiti, 20 Daspo per ultras del Cassino. Sullo sfondo c’è quanto accaduto al termine della partita tra Cassino e Paganese Calcio. I fatti risalgono allo scorso mese di settembre quando venne attuato un tentativo di avvicinamento nei confronti dei tifosi provenienti dalla provincia di Salerno. Durante la fase di deflusso, una ventina di tifosi locali, con i volti travisati ed armati di bastoni, cinte ed altri oggetti pericolosi e utilizzati come arma, tentarono di forzare con calci e spinte la barriera divisoria dei due opposti settori, per entrare a contatto fisico con gli avversari. La circostanza fu evitata grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine presenti.

Le indagini

Le successive indagini di polizia giudiziaria, svolte anche attraverso la visione delle foto e delle immagini registrate dal personale di Polizia, hanno permesso di individuare i tifosi, alcuni travisati ed armati di oggetti atti ad offendere, che avevano preso parte attiva all’episodio. I Daspo emessi hanno durata che varia dai 2 ai 4 anni. Per cinque di essi invece è stata disposta la durata di anni cinque con obbligo di firma, in quanto già daspati o per aver partecipato ad analoghi episodi di violenza in occasione di altre manifestazioni sportive cui militava il Cassino Calcio.

