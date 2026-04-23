PAGANI: FRONTALE TRA UN’AUTO ED UN CAMION, DUE MORTI

Un grave incidente si è verificato a Pagani, in via Mangioni, dove un’auto si è scontrata frontalmente con un camion. Le due persone a bordo dell’auto sono decedute sul colpo a causa del violento impatto.

Si tratta di un carabiniere del posto di 59 anni, che era alla guida del veicolo, e della suocera di 90 anni, che si trovava sul lato passeggeri. L’uomo lascia una moglie e figlio di 10 anni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 di Nocera Inferiore e un’auto medica dell’Associazione “𝐋𝐚 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀” di Fisciano allertati dalla centrale operativa, ma ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari è risultato inutile.

Carabinieri e vigili del fuoco hanno effettuato i rilievi e liberato la carreggiata. Le cause del sinistro non sono ancora chiare: secondo una prima ricostruzione, l’automobilista potrebbe aver perso il controllo del veicolo a causa di un colpo di sonno. L’autista del camion, che ha tentato di evitare l’impatto spostandosi verso il margine destro della strada, si è fermato immediatamente dopo lo scontro ed è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di routine. Sono in corso ulteriori accertamenti per definire l’esatta dinamica del sinistro.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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