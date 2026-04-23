23 Aprile 2026

PAGANI: FRONTALE TRA UN’AUTO ED UN CAMION, DUE MORTI

admin 23 Aprile 2026

Un grave incidente si è verificato a Pagani, in via Mangioni, dove un’auto si è scontrata frontalmente con un camion. Le due persone a bordo dell’auto sono decedute sul colpo a causa del violento impatto.

 

 

 

Si tratta di un carabiniere del posto di 59 anni, che era alla guida del veicolo, e della suocera di 90 anni, che si trovava sul lato passeggeri. L’uomo lascia una moglie e figlio di 10 anni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 di Nocera Inferiore e un’auto medica dell’Associazione “𝐋𝐚 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀” di Fisciano allertati dalla centrale operativa, ma ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari è risultato inutile.

Carabinieri e vigili del fuoco hanno effettuato i rilievi e liberato la carreggiata. Le cause del sinistro non sono ancora chiare: secondo una prima ricostruzione, l’automobilista potrebbe aver perso il controllo del veicolo a causa di un colpo di sonno. L’autista del camion, che ha tentato di evitare l’impatto spostandosi verso il margine destro della strada, si è fermato immediatamente dopo lo scontro ed è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di routine. Sono in corso ulteriori accertamenti per definire l’esatta dinamica del sinistro.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

e992f739-7da0-432b-af9a-fd8561a70201-1

AUTO ESCE DI STRADA E FINISCE IN UN DIRUPO, QUATTRO FERITI

admin 9 Aprile 2026

SICIGNANO DEGLI ALBURNI, VINCENZO ROMANO PERDE LA VITA SUL LAVORO

admin 2 Aprile 2026

SICIGNANO DEGLI ALBURNI,UN’ALTRA MORTE SUL LAVORO LA RABBIA DELLA FILCA CISL

admin 2 Aprile 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

CRONACA

PAGANI: FRONTALE TRA UN’AUTO ED UN CAMION, DUE MORTI

admin 23 Aprile 2026
img_0592

AGROPOLI,TUTTI UNITI PER L’OSPEDALE MARCIA DI PROTESTA ATTIVISTA S’INCATENA

admin 20 Aprile 2026
CRONACA

AGROPOLI, LA PASSEGGIATA DALLA SPIAGGIA AL FORTINO UN PROGETTO LUSINGHIERO PER SALVARE LA MARINA

admin 20 Aprile 2026
41f8104d-4686-423b-a925-fc58da5f1818

FILCA CISL SALERNO E L’OPPORTUNITÀ E LA DIRETTIVA CASA GREEN DEL PIANO CASA

admin 17 Aprile 2026
Screenshot

SALERNITANA RIBALTONE A TRAPANI 1-2

admin 12 Aprile 2026