PAGANI: FRONTALE TRA UN’AUTO ED UN CAMION, DUE MORTI
Un grave incidente si è verificato a Pagani, in via Mangioni, dove un’auto si è scontrata frontalmente con un camion. Le due persone a bordo dell’auto sono decedute sul colpo a causa del violento impatto.
Si tratta di un carabiniere del posto di 59 anni, che era alla guida del veicolo, e della suocera di 90 anni, che si trovava sul lato passeggeri. L’uomo lascia una moglie e figlio di 10 anni.
Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 di Nocera Inferiore e un’auto medica dell’Associazione “𝐋𝐚 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀” di Fisciano allertati dalla centrale operativa, ma ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari è risultato inutile.
Carabinieri e vigili del fuoco hanno effettuato i rilievi e liberato la carreggiata. Le cause del sinistro non sono ancora chiare: secondo una prima ricostruzione, l’automobilista potrebbe aver perso il controllo del veicolo a causa di un colpo di sonno. L’autista del camion, che ha tentato di evitare l’impatto spostandosi verso il margine destro della strada, si è fermato immediatamente dopo lo scontro ed è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di routine. Sono in corso ulteriori accertamenti per definire l’esatta dinamica del sinistro.
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