PAGANI, LITE E SPARI ALL’ALBA INDAGANI I CARABINIERI

Paura a Pagani. Un’aggressione avvenuta tra la notte e le prime luci dell’alba è finita a colpi di arma da fuoco. In particolare 4 colpi di pistola sarebbero stati esplosi, finendo contro la parete di un’abitazione di via Aniello Califano, teatro della vicenda. Lo scontro sarebbe poi proseguito all’interno di una corte nella vicina via San Francesco. Sul posto questa mattina per i primi rilievi, a seguito della segnalazione dei colpi di arma da fuoco, i Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore agli ordini del comandante Rosario Di Gangi e gli uomini del reparto della scientifica. Le forze dell’ordine stanno cercando di far luce per individuare i protagonisti dell’episodio.

