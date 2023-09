PAGANI,OPERAIO TRAVOLTO DA PANNELLI E’ IN PROGNOSI RISERVATA

Ennesimo incidente sul lavoro nel salernitano. La vittima è un operaio di 43 anni, originario di Pagani ma residente a #Roccapiemonte, ora ricoverato in prognosi presso l’ospedale Umberto I di #NoceraInferiore. L’uomo, nel pomeriggio di ieri, stava scaricando da un camion, presso una azienda di via Nocera/Sarno, dei pannelli fotovoltaici quando alcuni di questi gli sono caduti addosso. L’operaio è stato soccorso da un mezzo del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Sull’incidente sono in corso le verifiche da parte dei #carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...