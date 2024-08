PALINURO, ACCENDE IL FUOCO PER ARROSTIRE E RIMANE USTIONATA GRAVEMENTE

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia l’accensione del barbecue. E’ accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 14 agosto in via Fratelli Capozzoli, a Palinuro, nel comune di Centola.

Una ragazza è rimasta ferita gravemente: è stata trasferita, in condizioni critiche, in eliambulanza, al Centro Grandi Ustioni di Napoli.La giovane è stata dapprima soccorsa dai sanitari della Misericordia di Palinuro e poi condotta nell’area dell’ex Lanternone, dove è atterrato l’elisoccorso.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso ed appurare le cause dell’incidente.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...