PALINURO, ALLE SALINE BAGNINO SALVA MADRE E FIGLIO NELLA MAREGGIATA

Momenti di grande paura a Palinuro, in località Saline, dove una donna e suo figlio sono stati trascinati a largo dalla forte corrente marina. Nonostante la bandiera rossa segnalasse il divieto di balneazione per le condizioni del mare agitato, i due si erano tuffati in acqua, rimanendo ben presto intrappolati dalla risacca.

Determinante l’intervento tempestivo del bagnino dello stabilimento balneare che, senza esitazione, si è tuffato e li ha raggiunti, riportandoli in salvo a riva. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso ai due malcapitati, visibilmente sotto choc ma fortunatamente in buone condizioni di salute.

