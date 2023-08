PALINURO, RIFUGIATO TROVATO CON LA DROGA

I carabinieri hanno fermato un ospite del locale centro d’accoglienza per rifugiati in attesa di asilo politico. L’uomo è stato trovato in possesso di almeno un etto di sostanze stupefacenti presso la vicina stazione ferroviaria di Pisciotta-Palinuro.

La situazione è precipitata quando l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, addirittura attraversando i binari.