PALINURO, STAMANE UOMO TROVATO MORTO IN CASA E INCIDENTE ALLE SALINE

Dramma, questa mattina, a Palinuro (Centola), dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto all’esterno della sua abitazione dove viveva da solo. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma si attendono conferme ufficiali. Il suo corpo esamine, infatti, sarebbe stato trovato appeso con un cappio al collo.La notizia sta facendo in queste ore il giro della località turistica cilentana dove l’uomo, che faceva l’elettricista, era molto conosciuto e stimato da tutti. “La tragedia di Luigi colpisce profondamente l’intera comunità, il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono sincera vicinanza ai familiari e a tutte le persone a lui vicine” è il messaggio di cordoglio del Comune.

INCIDENTE

Paura questa mattina in località Saline di Palinuro. Un incidente stradale ha visto coinvolto un uomo di Caprioli a bordo di un trattore e un 18enne di San Nicola di Centola che viaggiava su una motocicletta 125.

Violento l’impatto con il ragazzo che è stato scaraventato a terra restando ferito gravemente ma per fortuna non in pericolo di vita. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Centola. Il giovane è stato trasferito presso l’ospedale di Sapri dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Necessaria l’asportazione della milza. Ora è ricoverato in terapia intensiva. Ai militari, intervenuti per i rilievi di rito, il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Purtroppo questo è solo l’ultimo sinistro avvenuto sulla provinciale che collega Palinuro con Caprioli di Pisciotta dove in passato si sono verificati anche altri incidenti, talvolta con esiti drammatici

