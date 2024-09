PALINURO, TRAGEDIA SULLA MINGARDINA MUORE UNA TURISTA

Tragedia lungo la Mingardina, all’altezza del

Bivio per Licusati , dove si è verificato un terribile incidente stradale che è costato la vita a una donna di nazionalità francese, ma residente a Napoli. Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Camerota, il radiomobile e il personale sanitario del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi.