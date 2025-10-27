28 Ottobre 2025

PATTINODROMO COMUNALE DI SALERNO: TEMPI ANCORA LUNGHI PER LA RIAPERTURA

admin 27 Ottobre 2025

Servirà ancora tempo prima che il pattinodromo comunale di Salerno torni pienamente operativo. L’impianto è stato infatti chiuso al pubblico a seguito del cedimento di un muro di contenimento, che ha reso necessarie la messa in sicurezza dell’area e la successiva transennatura per motivi di sicurezza. Il sindaco di Salerno, durante un sopralluogo effettuato ieri, ha spiegato che il ripristino della struttura sarà inserito nel programma dei lavori di ripascimento attualmente in corso lungo il litorale cittadino.

“Nel corso degli interventi – ha dichiarato – si cercherà di consolidare e proteggere le strutture a ridosso del mare, sfruttando la creazione di nuove spiagge come barriera naturale contro le mareggiate”.

Un intervento necessario ma complesso, che lascia prevedere tempi non brevi per la riapertura del pattinodromo, da sempre punto di riferimento per atleti e appassionati di sport su rotelle. Nel frattempo, l’area resterà interdetta al pubblico in attesa delle verifiche tecniche e della pianificazione dei lavori.

