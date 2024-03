PAURA A PONTECAGNANO TRE AUTO DISTRUTTE DALLE FIAMME

A Pontecagnano Faiano il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio la notte scorsa dopo che alcune auto sono andate a fuoco con le fiamme che hanno lambito i primi piani di uno stabile. Ad incendiarsi – per motivi da appurare – tre autovetture parcheggiate in Via Potenza: spegnere le fiamme evitando ulteriori danni al vicino palazzo. Sull’episodio sono in corso indagini anche da parte dei Carabinieri.

