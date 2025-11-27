28 Novembre 2025

PAURA A SALERNO: CEDE GRIGLIA DEL MARCIAPIEDE, UNA DONNA PRECIPITA NEL VUOTO

admin 27 Novembre 2025

Momenti di grande spavento questa mattina in pieno centro a Salerno, quando una delle griglie del marciapiede di Corso Garibaldi, all’ingresso del Centro di Salute Mentale, è crollata, facendo precipitare una donna.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente: i sanitari del 118 hanno trasportato la malcapitata al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Sul posto anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i tecnici dell’ufficio pubblico incolumità del Comune, che hanno subito interdetto l’area ai pedoni per motivi di sicurezza.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

TRAGEDIA SUL LAVORO A SATRIANO DI LUCANIA: MUORE OPERAIO DI 50 ANNI

admin 27 Novembre 2025

SALERNO, NUOVO FURTO AL NEGOZIO “SVAPOLIVE”: VETRINA DIVELTA E LADRI IN FUGA

admin 27 Novembre 2025

ALLARME BORSEGGIATORI A TORRIONE ALTO: CINQUE I COLPI SEGNALATI NELL’AREA DEL PARCO DEL GALIZIANO

admin 26 Novembre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

griglia corso

PAURA A SALERNO: CEDE GRIGLIA DEL MARCIAPIEDE, UNA DONNA PRECIPITA NEL VUOTO

admin 27 Novembre 2025
legna-2

TRAGEDIA SUL LAVORO A SATRIANO DI LUCANIA: MUORE OPERAIO DI 50 ANNI

admin 27 Novembre 2025
SvapoLive_negozio_Pastena

SALERNO, NUOVO FURTO AL NEGOZIO “SVAPOLIVE”: VETRINA DIVELTA E LADRI IN FUGA

admin 27 Novembre 2025
furto_borsa_auto_scippo

ALLARME BORSEGGIATORI A TORRIONE ALTO: CINQUE I COLPI SEGNALATI NELL’AREA DEL PARCO DEL GALIZIANO

admin 26 Novembre 2025
img_6423

LA TRADIZIONE ITALIANA DEI GIOCHI DI CARTE:QUALI SONO I PIÙ FAMOSI?

admin 26 Novembre 2025