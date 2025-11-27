PAURA A SALERNO: CEDE GRIGLIA DEL MARCIAPIEDE, UNA DONNA PRECIPITA NEL VUOTO

Momenti di grande spavento questa mattina in pieno centro a Salerno, quando una delle griglie del marciapiede di Corso Garibaldi, all’ingresso del Centro di Salute Mentale, è crollata, facendo precipitare una donna.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente: i sanitari del 118 hanno trasportato la malcapitata al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Sul posto anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i tecnici dell’ufficio pubblico incolumità del Comune, che hanno subito interdetto l’area ai pedoni per motivi di sicurezza.

