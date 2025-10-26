26 Ottobre 2025

PAURA A SALERNO: UN ALBERO CROLLA DAVANTI ALLA CHIESA DEI SALESIANI DURANTE LA MESSA

admin 26 Ottobre 2025

Momenti di paura questa mattina in via Francesco La Francesca, a Salerno, quando un grosso albero è improvvisamente crollato davanti alla chiesa dei Salesiani proprio mentre era in corso la messa domenicale. Il cedimento ha provocato panico tra i fedeli, ma per fortuna non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e chiuso l’accesso al sagrato, permettendo così la rimozione dei rami e la verifica della stabilità degli alberi circostanti. Secondo una prima ipotesi, le forti raffiche di vento e la pioggia delle ultime ore potrebbero aver indebolito le radici dell’albero, già compromesse dal tempo. L’episodio riapre il dibattito sulla manutenzione del verde pubblico in città, dopo i recenti casi di caduta di rami e alberi in diverse zone di Salerno.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

NUOVO DISTACCO DI ROCCIA SULLA SS163 AMALFITANA: SENSO UNICO ALTERNATO A CETARA

admin 26 Ottobre 2025

DOMANI SCUOLE CHIUSE IN MOLTE CITTÀ DELLA CAMPANIA DOPO IL TERREMOTO IN IRPINIA

admin 26 Ottobre 2025

È IL GIORNO DEL DERBY: LA SALERNITANA SFIDA LA CASERTANA, 13MILA TIFOSI ATTESI ALL’ARECHI

admin 26 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

sagrato salesiani-0922

PAURA A SALERNO: UN ALBERO CROLLA DAVANTI ALLA CHIESA DEI SALESIANI DURANTE LA MESSA

admin 26 Ottobre 2025
elezioni_regionali

ELEZIONI REGIONALI IN CAMPANIA 2025: TUTTE LE NOVITÀ SUL VOTO

admin 26 Ottobre 2025
Terremoto-grafico

TERREMOTO IN CAMPANIA: IL COMUNE DI SALERNO AVVIA IL MONITORAGGIO, COC ATTIVATI ANCHE IN PROVINCIA

admin 26 Ottobre 2025
statale-amalfitana-distacco-roccia-maiori-cetara

NUOVO DISTACCO DI ROCCIA SULLA SS163 AMALFITANA: SENSO UNICO ALTERNATO A CETARA

admin 26 Ottobre 2025
scuole-chiuse-sindaco-cartello

DOMANI SCUOLE CHIUSE IN MOLTE CITTÀ DELLA CAMPANIA DOPO IL TERREMOTO IN IRPINIA

admin 26 Ottobre 2025