PAURA A SALERNO: UN ALBERO CROLLA DAVANTI ALLA CHIESA DEI SALESIANI DURANTE LA MESSA
Momenti di paura questa mattina in via Francesco La Francesca, a Salerno, quando un grosso albero è improvvisamente crollato davanti alla chiesa dei Salesiani proprio mentre era in corso la messa domenicale. Il cedimento ha provocato panico tra i fedeli, ma per fortuna non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e chiuso l’accesso al sagrato, permettendo così la rimozione dei rami e la verifica della stabilità degli alberi circostanti. Secondo una prima ipotesi, le forti raffiche di vento e la pioggia delle ultime ore potrebbero aver indebolito le radici dell’albero, già compromesse dal tempo. L’episodio riapre il dibattito sulla manutenzione del verde pubblico in città, dopo i recenti casi di caduta di rami e alberi in diverse zone di Salerno.