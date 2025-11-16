17 Novembre 2025

PAURA A SARNO: AUTO IN FIAMME VICINO A PIAZZA MARCONI

admin 17 Novembre 2025

Momenti di tensione questa sera nei pressi di Piazza Marconi a Sarno, dove un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. L’incendio ha spaventato i residenti della zona, che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. In pochi minuti, i pompieri sono intervenuti riuscendo a domare le lingue di fuoco. Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine del rogo; non si esclude la possibilità di un corto circuito. Intanto, episodi simili si sono registrati anche a Salerno e Eboli, dove altre due auto sono state danneggiate dalle fiamme. In uno dei casi, il conducente si è dato alla fuga.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

ANZIANA CADE IN CASA A GIOI CILENTO: SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO

admin 17 Novembre 2025

ABBANDONA DUE CAGNOLINE E SCAPPA: INDIGNAZIONE A NOCERA INFERIORE

admin 15 Novembre 2025

SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SS18 A FUTANI: FERITE MAMMA E FIGLIA

admin 14 Novembre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

unnamed-1-57

PAURA A SARNO: AUTO IN FIAMME VICINO A PIAZZA MARCONI

admin 17 Novembre 2025
1-743

ANZIANA CADE IN CASA A GIOI CILENTO: SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO

admin 17 Novembre 2025
img_6273

SALERNITANA DI RIGORE IN EXTREMIS L’IMPORTANTE ERA VINCERE

admin 16 Novembre 2025
Roberto_Fico_e_Edmondo_Cirielli

ELEZIONI IN CAMPANIA, IL CONDONO DEL 2003 RIAPRE IL DIBATTITO POLITICO

admin 15 Novembre 2025
cagnolina2

ABBANDONA DUE CAGNOLINE E SCAPPA: INDIGNAZIONE A NOCERA INFERIORE

admin 15 Novembre 2025