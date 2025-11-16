PAURA A SARNO: AUTO IN FIAMME VICINO A PIAZZA MARCONI

Momenti di tensione questa sera nei pressi di Piazza Marconi a Sarno, dove un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. L’incendio ha spaventato i residenti della zona, che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. In pochi minuti, i pompieri sono intervenuti riuscendo a domare le lingue di fuoco. Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine del rogo; non si esclude la possibilità di un corto circuito. Intanto, episodi simili si sono registrati anche a Salerno e Eboli, dove altre due auto sono state danneggiate dalle fiamme. In uno dei casi, il conducente si è dato alla fuga.

