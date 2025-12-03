3 Dicembre 2025

PAURA NELLA NOTTE AL BIVIO DI ACQUAVELLA: INCENDIO DEVASTA UN BAR, NESSUN FERITO

admin 3 Dicembre 2025

Paura nella notte al Bivio di Acquavella, nel comune di Casal Velino, dove un incendio ha coinvolto un bar, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la struttura, evitando il rischio che l’incendio si propagasse ulteriormente. Presenti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare l’origine del rogo. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

