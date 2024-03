PAURA SULLA LITORANEA AUTO SI RIBALTA DOPO UNO SCONTRO

Paura sulla litoranea di Salerno a causa dell’ennesimo incidente stradale avvenuto tra due auto. I fatti sono avvenuti intorno alle 10:30 di oggi, lunedì 11 marzo. Per fortuna non si registrano feriti ma ingenti danni alle vetture coinvolte.

Salerno, incidente tra due auto sulla litoranea

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate sulla litoranea di Salerno. Una delle due è finita per ribaltarsi lungo la carreggiata. Sul postosono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto gli occupanti dalla vettura. Presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118. Per fortuna non si registrano feriti ma ingenti danni alle vetture coinvolte.

Secondo una prima ricostruzione una mini Cooper uscendo dal parcheggio dell’hotel San Joseph, in direzione sud, ha urtato una Kia bianca di passaggio che è finita contro il guardrail facendo una carambola e ribaltandosi su un lato. Entrambi gli airbag sono esplosi nell’urto ma, per fortuna, nessun ferito.

