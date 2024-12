PELEZZANO, FINISCE A FUORNI UNO SPACCIATORE CON MOLTA DROGA

Nella serata del 3 dicembre, a Pellezzano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato L.S. con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente. Durante un’operazione di controllo, la polizia giudiziaria ha effettuato una perquisizione, trovando in possesso del pusher quattro panetti di cocaina per un peso complessivo di 4,3 kg. Oltre alla droga, sono stati sequestrati quattro telefoni cellulari e 2.095 euro in contanti, presumibilmente legati all’attività illecita.

L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti nella zona, confermando l’attenzione delle forze dell’ordine nella lotta al fenomeno. Le indagini proseguono per accertare la provenienza della sostanza e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle decisioni relative alla sua custodia cautelare.

admin Sergio Vessicchio

