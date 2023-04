PELLARE, RAFAEL STIFANO E’ MORTO ALLE 6 DI MATTINA GLI AMICI SCONVOLTI APERTA L’INCHIESTA

“Abbiamo sentito un tonfo, siamo tornati indietro ed abbiamo visto Rafael a terra sommerso dai massi di cemento”.

Una scena agghiacciante quella descritta dagli amici del 25enne che ieri mattina ha perso la vita mentre rientrava a casa dopo una serata in discoteca. La tragedia dinanzi alla discoteca “La Grotta” situata in località Caprioli nel comune di Pisciotta. A perdere la vita Rafael Stifano originario del Venezuela ma da tempo residente a Pellare nel Comune di Moio della Civitella. Il ragazzo ieri mattina intorno alle sei stava camminando lungo la strada provinciale 447 per andare a prendere l’auto dopo aver lasciato la discoteca e rientrare a casa.

Improvvisamente un pezzo del cordolo in cemento della strada ha ceduto e il giovane è caduto nel vuoto. Probabilmente nel tentativo di evitare la caduta nella scarpata Rafael si sarà mantenuto al muro facendosi cadere addosso i massi in cemento che erano pericolanti. Per Rafael non c’è stato più nulla da fare. È morto sul colpo, uno dei massi gli ha provocato lo sfondamento del cranio a livello frontale. Quando gli amici non vedendolo arrivare all’auto sono tornati indietro di sono trovati davanti alla tragica realtà: Rafael riverso a terra ormai privo di vita. Immediatamente gli altri ragazzi hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto è giunta una ambulanza del 118 della postazione di Palinuro e i carabinieri della locale stazione di competenza della compagnia di Vallo della Lucania diretta dal Tenente Colonnello Sante Picchi. Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Vallo, Vincenzo Palumbo ha aperto un fascicolo di indagine. Sul posto è arrivato il medico legale Adamo Maiese che ha eseguito un primo esame esterno. La salma liberata dai massi è stata trasferita presso la sala mortuaria dell’ospedale San Luca di Vallo dove questa mattina alle 10 è stato eseguito l’esame autoptico. Una tragedia immane che ha sconvolto l’intera comunità Cilentana. Rafael aveva trascorso una tranquilla serata in discoteca insieme ad una decina di amici. Con due auto erano partiti da Pellare e come tanti ragazzi cilentani avevano raggiunto la Caprioli per chiedere in allegria la giornata di Pasqua. Una serata con gli amici come tante altre. Invece un assurdo destino ha ucciso Rafael sulla provinciale 447. Il ragazzo stava semplicemente tornado a casa, per evitare le auto in transito camminava a lato strada. Il cordolo in cemento ha ceduto facendolo precipitare. L’intera area è stata posta sotto sequestro. Sul posto ieri mattina sono arrivati anche gli operai e i tecnici dell’Arechi Multiservice della Provincia di Salerno che hanno delimitato con la rete rossa il tratto di strada dove il giovane è precipitato nel vuoto. Anche i tre grossi massi caduti addosso al ragazzo è ancora sporchi di sangue sono stati posti sotto sequestro e sono stati portati via. Le indagini della Procura di Vallo dovranno far chiarezza su quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Al momento non c’è nessuno iscritto nel registro degli indagati ma il procuratore Capo Antonio Ricci tiene a ribadire “Faremo il possibile per capire che cosa è accaduto e risalire alla causa della morte del ragazzo”. Per tutta la giornata di ieri dinanzi alla sala mortuaria dell’ospedale San Luca è stato un via vai di ragazzi provenienti da tutto il Cilento. Rafael era un bravo ragazzo e come tutti i suoi coetanei non aveva tanti sogni da realizzare. Lavorava in un pub a Vallo della Lucania. La sua famiglia originaria del Venezuela da anni ormai si era trasferita nel centro cilentano. Rafael lascia i genitori, un fratello e una sorella. Scene drammatiche quando ieri mattina i familiari sono arrivata a Caprioli. Una famiglia distrutta dal dolore che ora vuole sapere perché Rafael non c’è più. Perché un ragazzo di 25 anni deve trovare la morte mentre cammina lungo una strada. Chi doveva e poteva evitare la sua morte ?

L’arrivo del feretro a Pellare è previsto per il tardo pomeriggio di oggi, martedì 11 aprile 2023, alle ore 18,30 nella Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, dove si svolgeranno i funerali.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Gli investigatori stanno cercando di appurare come la vittima possa essere finita nel burrone. Rafael aveva trascorso la serata tranquillamente in un locale della costiera assieme ai suoi amici. Poi si sarebbe diretto verso l’automobile per il rientro a casa. Ad un certo punto, però, sarebbe finito in un cunicolo ai bordi della Strada Regionale 447, dove era parcheggiata la vettura. Precipitando da circa 2 metri e mezzo di altezza.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che un muretto che costeggia la strada sia franato improvvisamente. La caduta gli è stata fatale. Nonostante l’arrivo del personale sanitario del 118, infatti, allertato dagli amici, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Stazione di Pisciotta che hanno avviato i rilievi del caso. La sua scomparsa prematura ha molto scosso la comunità vallese, dove il 25enne, che lavorava in un pub della zona, era amato e benvoluto.

