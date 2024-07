PELLEZZANO, BIMBO DISABILE RISCHIA DI ANNEGARE

E’ ricoverato in condizioni critiche, all’ospedale Santobono di Napoli, un bimbo di 9 anni, che ha rischiato di annegare dopo essere scivolato e caduto in piscina.

L‘incidente, che poteva finire in tragedia se non fosse intervenuta la zia del piccolo a salvarlo, si è verificato – c nella mattina di ieri.Il bimbo, diversamente abile e di nazionalità ucraina, stava trascorrendo qualche ora presso un centro ricreativo tra Pellezzano e Salerno molto conosciuto in zona nell’ambito dell’organizzazione di camping e colonie estive. E’ stato soccorso dagli operatori del 118, trasportato in ospedale a Salerno in condizioni critiche e successivamente trasferito a Napoli.

