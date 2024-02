PELLEZZANO, DUE TUNISINI MINORENNI SCOPERTI A RUBARE

Due minorenni di origine tunisine sono stati arrestati dai Carabinieri di Pellezzano perché gravemente indiziati del tentativo di #furto in abitazione. E’ stato un cittadino ad allertare le Forze dell’Ordine dopo essersi accorto della presenza di due persone all’interno dell’abitazione, dotata di telecamere a circuito chiuso interno.

I due minorenni avevano cercato di introdursi nell’appartamento non riuscendoci però, nonostante avessero scavalcato il cancello di recinzione, forzato la porta d’ingresso e danneggiato il vano ascensore per raggiungere il piano abitato dove si trovava anche la vittima. Dai filmati è stato possibile appurare che i due si erano armati di coltello e machete. Gli arrestati sono stati tradotti presso il Centro di Prima Accoglienza di Salerno e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i Minorenni.

