PELLEZZANO, SBATTE CONTRO UN PILONE DI CEMENTO MUORE UN GIOVANE CENTAURO

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, a Pellezzano, cittadina in provincia di Salerno: nell’incidente è morto un ragazzo di 21 anni, Diego D’Amato, originario della vicina Bracigliano. Stando a quanto si apprende, il giovane stava guidando il suo scooter e stava percorrendo via Giuseppe Mazzini, nella frazione di Cologna, quando per cause che sono ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo fuori strada: lo scooter ha poi impattato contro un pilone di ragazzo di 21 anni, originario di Bracigliano, era alla guida della sua moto in via Mazzini, ex Ss 88 dei Principati, quando, procedendo verso nord, ha perso il controllo della due ruote. Il mezzo, nei pressi dell’incrocio che porta alla frazione di Cologna, ha sbandato e il ragazzo è caduto pesantemente andando a sbattere contro un paletto in cemento.