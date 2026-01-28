PELLEZZANO, SBATTE CONTRO UN PILONE DI CEMENTO MUORE UN GIOVANE CENTAURO
Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, a Pellezzano, cittadina in provincia di Salerno: nell’incidente è morto un ragazzo di 21 anni, Diego D’Amato, originario della vicina Bracigliano. Stando a quanto si apprende, il giovane stava guidando il suo scooter e stava percorrendo via Giuseppe Mazzini, nella frazione di Cologna, quando per cause che sono ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo fuori strada: lo scooter ha poi impattato contro un pilone di ragazzo di 21 anni, originario di Bracigliano, era alla guida della sua moto in via Mazzini, ex Ss 88 dei Principati, quando, procedendo verso nord, ha perso il controllo della due ruote. Il mezzo, nei pressi dell’incrocio che porta alla frazione di Cologna, ha sbandato e il ragazzo è caduto pesantemente andando a sbattere contro un paletto in cemento.
Secondo una prima ricostruzione, al momento dell’impatto il malcapitato non indossava il casco. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi dell’Avis e de La Solidarietà che hanno tentato di rianimare il giovane, ma inutilmente. Troppo profonde le lesioni, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, che ha espresso la vicinanza alla famiglia della giovane, ennesima, vittima della strada. L’arteria, fondamentale per i collegamenti da e per Salerno, è stata chiusa per consentire agli investigatori di compiere i primi rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sembra, da una prima analisi, che siano state coinvolti altri veicoli.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.