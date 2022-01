Un bambino, suo figlio, è rimasto orfano per un incidente che si doveva e si poteva evitare. Le morti sul lavoro destano sempre meno stupore e non fanno notizia

Sono sette mesi che il figlio di Luana d’Orazio, non ha più sua madre. Adesso la procura di Prato è giunta alla conclusione che la morte della ragazza di 22 anni che svolgeva il lavoro di operaia in un’azienda tessile di Montemurlo di Prato, si doveva e si poteva evitare. E’ stato chiesto il processo con l’accusa di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche per Luana Coppini, titolare della ditta, per il marito Daniele Faggi che viene considerato di fatto il titolare dell’azienda, e per Mario Cusimano, tecnico manutentore esterno della ditta. Come riporta l’agenzia Adnkronos, secondo l’inggner Carlo Gini consulente tecnico della procura, l’incidente sarebbe avvenuto mente l’orditoio al quale stava lavorando Luana, funzionava ad alta velocità. In questa fase le saracinesche di protezione dovrebbero rimanere abbassate, ma in quel momento non lo erano. Gli indagati, i quali ovviamente respingono le accuse, sostengono invece che l’incidente sarebbe avvenuto in un’altra fase della lavorazione dell’orditoio e per questo motivo hanno anche chiesto di effettuare una nuova perizia da mettere agli atti. Il giudice, però, non l’ha concessa. La morte di Luana, che era ancora un’apprendista e lascia un figlio che ha compiuto da poco sei anni, aveva attirato l’attenzione di media ed opinione pubblica. Le cosiddette morti bianche, ossia le morti per incidenti sul lavoro, hanno trovato in lei un volto capace di colpire l’immaginazione delle persone. L’Inail riporta che, tra gennaio ed agosto scorso, le persone uccise in Italia da infortuni sul lavoro sono state 772, una media, coè di oltre 3 al giorno. La maggioranza di loro, però, ossia 694 persone, erano uomini e 349 di loro avevano un’età superiore ai 55 anni. E’ duro ammetterlo, ma le loro morti fanno meno notizia. Luana, donna giovanissima, madre, neolevatrice, ha fatto diventare immediatamente vicino un fenomeno che altrimenti guardiamo come remoto. Sua madre, Emma Marrazzo ha dichiarato che sua figlia è diventata simbolo, perché ha pagato con la sua vita. Ha aggiunto anche che chi ha causato la sua morte dovrà assumersene la responsabilità. La madre, alla quale è stato affidato il figlio di Luana ha anche affermato che il perdono cristiano è già stato concesso. La giustizia terrena faccia ora il suo corso. E’ difficile commentare quanto letto e visto: secondo lei, la morte di sua figlia, come altre sul lavoro, si poteva assolutamente evitare. Il perché lo spiega la ricostruzione dell’ingegner Gini, consegnata in procura e sulla quale si basa l’accusa. Il quotidiano fiorentino La Nazione racconta che la donna, secondo quanto accertato dalla perizia disposta dalla procura, avviò il macchinario in modalità automatica alle 9.45 del 3 maggio. Un minuto dopo si spostò vicino al subbio, che è il rullo sul quale si avvolge il filo prima di fare l’ordito. In quel momento, sempre secondo quanto accertato dalla consulenza tecnica ordinata dall’accusa, la giovane operaia rimase agganciata ad una sbarra che sporgeva più del dovuto e che la trascinò dentro al motore, tirandola per la maglia, per la felpa e per i leggins. Ella non aveva abiti antinfortunistici. Velocità ed impostazioni del macchinario sono stati rilevati dalla scatola nera, che è il computer interno che registra i movimenti ed i comandi dell’orditoio. Sul quotidiano è riportato che il corpo di Luana ha girato interno al motore del subbio per ben due volte. L’autopsia ha chiarito che è morta sul colpo per lo schiacciamento del torace. Sono trascorsi sette secondi, prima che un collega di lavoro, distante dal macchinario della ragazza fra il 17 ed i 30 metri, corresse in suo aiuto e spegnesse l’orditoio premendo il pulsante di stop. Era, però, già troppo tardi. Per l’ingegnere il nesso causale fa la marte della giovane donna e l’incidente è da rintracciare nell’evidente manomissione eseguita sul macchinario. Si tratta di quel ponticello elettrico che permetteva all’orditoio di girare in modalità automatica anche quando il cancello di protezione doveva essere abbassato. Quella modalità di lavoro, prò, era una consuetudine della ditta. Il cancello non veniva abbassato da mesi e non solo nell’orditoio di Luana, ma anche in quello gemello, sequestrato dopo la tragedia. A dimostrazione del fatto che la saracinesca non si muoveva da quella posizione da tempo, lo testimoniano le numerose ragnatele rinvenute dagli investigatori fra la parte mobile e quella fissa degli ingranaggi, e la catena, detta anche “ginocchio” che si crea quando non viene srotolata da molto tempo. Se il cancello avesse funzionato, stando alle prove raccolte dall’accusa,

Luana non sarebbe stata così vicina al macchinario che l’ha risucchiata agganciandola per i vestiti. Si ipotizza spesso che l’alto numero di morti sul lavoro in Italia sia causato da incidenti stradali. Tra gennaio e agosto 2020, però, le morti in itinere, quelle si sono verificate nel tragitto strada-lavoro sono state 138. Tra gennaio ed agosto 2021, ne sono accadute poche di più e cioè 152. Significa che solo nel 2021, in otto mesi, sono morte 620 persone mentre svolgevano il loro lavoro, cioè una media di due al giorno. Molte, come Luana, sono state causate non per una fatalità inevitabile, ma perché sul loro posto di lavoro la sicurezza viene sacrificata nel tentativo di produrre di più. Spesso per un riflesso condizionato, una cultura sbagliata che cerca sempre scorciatoie, e non per una reale necessità. Il quotidiano La Nazione spiega ancora che, nel caso di Luana, la manomissione sarebbe avvenuta allo scopo di aumentare la produzione. In realtà la Guardia di Finanza, incaricata dalla procura di eseguire una verifica ed una stima, ha potuto stabilire soltanto che la manomissione in questione fruttava un 8% in più di produzione. Quel macchinario era usato solo per la campionatura e, quindi, per i militari delle Fiamme Gialle, non è possibile quantificare il guadagno derivato dalla suddetta manomissione che, comunque, sarebbe esiguo. Luana, quindi, sarebbe morta per pochi spiccioli. Le morti sul lavoro nel nostro Paese superano, per numero, quelle per femminicidio, ma se parla sempre di meno. Fino a qualche anno fa anche la violenza contro le donne veniva considerata una sorta di rumore di fondo che raramente attirava l’attenzione. Tutto è cambiato quando si è capito che i femminicidi non sono fatti privati ed inevitabili, ma sono considerati il frutto di determinate circostanze e scelte sociali e culturali. Lo stesso discorso vale per la maggior parte dei morti sul lavoro, come mostra chiaramente l’incidente occorso a Luana. Sette mesi dopo la sua morte, il rinvio a giudizio dei presunti responsabili ha fatto molta meno notizia. Dimenticare questa ragazza ed il suo bambino sarebbe due volte imperdonabile. Sua madre ha dichiarato che ella è diventata un simbolo pagando con la sua vita. Guido Honorati Broggi