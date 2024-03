PETINA, FURTO AL TABACCHINO

Ladri in azione a Petina, furto nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 marzo in una tabaccheria: portato via solo il bottino di sigarette. L’amara scoperta è stata fatta questa mattina dal proprietario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Lo riporta OndaNews.

Petina, furto di sigarette in una tabaccheria

Due malviventi, a volto coperto, nella notte sono riusciti a fare irruzione in una tabaccheria e asportare il bottino di sigarette presenti nell’attività. I ladri sono però stati pizzicati dalle telecamere che potrebbero dare ai carabinieri, intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato dal proprietario questa mattina, indizi utili all’identificazione dei responsabili.

