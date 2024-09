PETINA, PUNTO DA UN INSETTO MUORE GIUSEPPE VILLANI

Neanche il tempo di rendersi conto di quello che stava accadendo. Un dolore, il malore, il decesso. E’ morto per la puntura di un insetto, nelle campagne di Petina, Giuseppe Villani, 64 anni, titolare di una sala giochi nel centro del piccolo comune della provincia di Salerno dove tutti i ragazzi del luogo, di diverse generazioni, hanno trascorso del tempo.

Villani era nel suo appezzamento di terra quando ha subito la puntura dell’insetto. Subito si sono manifestati i sintomi allergici. In poco tempo sono arrivati anche i soccorsi del 118, ma per il 64enne non c’è stato nulla da fare. Vani i tentativi di rianimarlo, Villani è deceduto sul posto a causa di uno choc anafilattico.