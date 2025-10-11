PIROMANE ARRESTATO NEL CILENTO: IN CARCERE UN 42ENNE DI OMIGNANO

È finita con un arresto la lunga scia di incendi che nelle ultime settimane ha devastato il Cilento. I Carabinieri della Stazione di Sessa Cilento, con il Nucleo Carabinieri Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e sotto il coordinamento del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania guidato dal colonnello Valerio Palmieri, hanno fermato un uomo di 42 anni, residente a Omignano, ritenuto responsabile di numerosi roghi dolosi.

Secondo le indagini, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco in diversi punti tra Casalvelino, Pollica, Acciaroli, Pioppi, Sessa Cilento, Stella Cilento e Laureana Cilento, distruggendo ettari di macchia mediterranea e mettendo in pericolo abitazioni e aziende agricole.

Gli inquirenti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza per due episodi in particolare, avvenuti l’11 e il 20 agosto, quando l’indagato avrebbe dato fuoco a vari terreni lungo la strada provinciale in località Santa Maria di Stella Cilento.

L’uomo fermato ieri sera al termine di un’articolata attività investigativa basata su osservazioni, testimonianze e riscontri sul campo è stato condotto in caserma a Sessa Cilento è stato poi trasferito al Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, dove, dopo le formalità di rito, si sono aperte per lui le porte del carcere.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...